США не поддержит предложение России о проведении референдума на Донбассе

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Об этом сообщил представитель Совбеза при Белом доме Гаррет Маркис.

США не поддержит предложение России о проведении референдума, который определит статус неподконтрольного Киеву Донбасса. По мнению руководителя национальной безопасности США, волеизъявление народа части Украины, которая не контролируется правительством, не может быть признано законным, а значит поддерживать такой референдум тоже не легитимно.

Во время проведения саммита в Хельсинки Владимир Путин предложил Дональду Трампу, чтобы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики провели свои референдумы. Российский президент уточнил, возможный референдум не предусматривает «крымского сценария».

20 июля стало известно, что идею о референдуме на Донбассе официальный Киев уже отверг.