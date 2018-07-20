В МИД Украины вызвали посла Италии из-за заявления Сальвини о "фейковой революции"

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Официальный Киев осудил позицию итальянского политика потому, что она беспочвенна и идет вразрез с признанными принципами и нормами международного права.

В МИД Украины выразили свое неодобрение по поводу высказывания министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа вызвали, чтобы вручить ему ноту протеста и выслушать объяснения, говорится на сайте украинского МИД.

Причиной для подобных мероприятий стали заявления вице-премьера и руководителя МВД Италии, которые сделал в разговоре с одним из американских изданий. Washington Post сообщила своим читателям, что Маттео Сальвини заявил, что не считает итоги референдума в Крыму сфальсифицированными, а событиям «евромайдана» 2014 года он дал определение «фейковая революция на Украине».

В конце 2013 года, из-за приостановки правительством подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главную площадь столицы — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции.

На майдане началось открытое противостояние силовых структур и радикально настроенных граждан. В ход пускали огнестрельное оружие и зажигательные смеси. Эти события авошли в историю Украины как «евромайдан».