«В отставку!»: Путину ставят условия из-за пенсионной реформы

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Россияне недовольны решением правительства о повышении пенсионного возраста и через соцсети пытаются донести до руководства государства свою позицию.

Сегодня, 20 июля, на Кремлевском аккаунте в Instagram было опубликовано заявление о том, что на самом деле президент Российской Федерации Владимир Путин против введения пенсионной реформы.

По его словам, окончательного решения по пенсионному возрасту пока нет. В правительстве также «мало» сторонников этой меры, «потому что это не может нравиться подавляющему большинству граждан». Сами же граждане весьма радикально отзываются о повышении пенсионного возраста.

В комментариях под публикацией со словами главы РФ они ставят условия Путину, при которых он сможет оставаться президентом государства и высказывают свое недоверие к его речи: «Главное, чтоб эти фразы несли в себе искренность!», «На пенсию его на минимальную!», «Хватит уже врать про стабильную экономику!», «Правительство в отставку!», «Не верю ему больше!», «Для отвода глаз!».

Таким образом люди, которые стремятся служить своему государству хотят донести до правительства, что они такие же люди и им хочется заслуженно отдыхать после многолетней работы. Их требования в корне логичны и из-за пенсионной реформы могут произойти непредсказуемые всплески народного гнева.