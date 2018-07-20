Путин посетил тренировку юных футболистов в Калининграде

Сегодня, 20:32

Российский президент Владимир Путин посетил новый, построенный к чемпионату-2018, стадион в Калининграде.

В это время главный тренер российской сборной проводил тренировку юных футболистов. Путин пообщался со Станиславом Черчесовым и с ребятами-спортсменами. Для одного из них глава государства оставил автограф на мяче.

Путин похвалил российскую сборную за выступление на чемпионате, поблагодарил Черчесова за плодотворную работу по созданию команды. Президент сказал, что играла команда красиво, а тренер правильно построил работу.

В разговоре президент Путин также коснулся проблемы пенсионного возраста. Он сказал, что ему самому не нравится, что приходится повышать возраст выхода людей на пенсию. Но, добавил он, решение должно приниматься не на основе эмоций, а исходя из реального состояния экономики.

Пенсионный возраст для мужчин и женщин был определен в СССР в далеком 1956 году. Путин сказал, что при приеме этого решения в обсуждении говорилось, что по мере увеличения продолжительности жизни граждан будет повышаться возраст их выхода на пенсию. Во второй раз, по словам российского президента, о необходимости повышения пенсионного возраста в будущем говорилось в постановлении правительства РФ в 1995 году. Вот теперь и пришло время, когда необходимо принимать решения.