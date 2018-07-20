«Были слишком богатые»: Адвокат объяснил причину обысков в «Роскосмосе»

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Сотрудники целой команды ЦНИИмаша жили не по средствам, считает Иван Миронов.

Адвокат Иван Миронов заявил, что «Роскосмос» лихорадило буквально на протяжении многих дел из-за ряда резонансных дел и скандалов. Было очень много случаев с громкими задержаниями, проведёнными обысками и арестами. Нужно было поставить точку во всём этом, считает адвокат.

Иван Миронов также объяснил главную причину проведённых в «Роскосмосе», а точнее в его главном институте ЦНИИмаше, обысков. По словам адвоката, представители сотрудников целой команды учреждения были слишком богатые и жили «не по средствам».

Происходящее сейчас, как считает Иван Миронов, закономерно и даже нужно, ведь разбирательства могут благоприятно повлиять на работу ведомства.