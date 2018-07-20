«Тонущий Титаник»: В США высказались о планах Трампа пригласить Путина в Вашингтон

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В Хельсинки Трамп имел все шансы выиграть партию шашек, но предпочёл проиграть, считает известный комик. Это подорвало авторитет страны на международном уровне.

В США ведущий одного из популярнейших шоу «Late Show» Стивен Кольбер выступил перед сотнями тысяч зрителей с монологом. Вся речь комика и телеведущего была о том, что вСША высказались о планах Трампа пригласить Путина в Вашингтон.

Стивен Кольбер сатирически заявил, что американцы всех политических предпочтений и партий негативно высказали и оказались в шоке от того, как Дональд Трамп вёл себя на встрече с Путиным. По словам комика, глава США играл с российским президентом в шашки, но совсем не воспользовался выигрышными комбинациями.

Сам же Трамп в Twitter написал, что встреча с Путиным имела большой успех и он с нетерпением ждёт второй встречи. На это Стивен Кольбер решил сравнить мероприятие с фильмом «Титаник», где политику Трампа комик называет «тонущий корабль». Возможная повторная встреча в Белом доме может стать «Титаником 2».

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс уже заявила, что глава РФ уже попросил советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон уже грядущей осенью.

Стивен Кольбер считает, что это самый худший план Трампа. Встреча в Хельсинки очень разгневала американцев и союзников США, а вторая встреча всё усугубит ещё больше.