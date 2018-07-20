Кисляков и Войтенко займут кресла замминистров цифрового развития РФ

Сегодня, 18:09

На официальном сайте российского правительства опубликованы соответственные распоряжения.

Олег Войтенко и Евгений Кисляков займут кресла заместителей главы Министерства развития цифровых и телекоммуникаций РФ. Оба замминистра цифрового развития ранее занимали должности первых заместителей руководителя: Войтенко - в аналитическом центре при правительстве РФ, а Кисляков - в проектном офисе, который занимается реализацией программы «Цифровая экономика РФ».

В Минкомсвязь Войтенко и Кисляков перешли после того как начальником правительственного ведомства назначили Константина Носкова, который ранее был главой аналитического правительственного центра.

Информация о создании нового правительственного ведомства по цифровому развитию и связи появилась два месяца назад. Обе должности замминистров предусмотрены организационной структурой министерства.