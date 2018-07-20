Путин пообещал, что члены семей владельцев Fan ID получат визы в Россию бесплатно

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Подобные меры позволят увеличить количество иностранных туристов, считает президент.

Выступая на встрече с волонтёрами в Калининграде, Владимир Путин пообещал, что визы в Россию бесплатно получат члены семей владельцев Fan ID, паспорта болельщика ЧМ-2018. Сами же фанаты смогут путешествовать по стране без виз. Меры ограничены сроком до конца года. По словам президента, он вынес соответствующее предложение на рассмотрение правительства, чтобы улучшить ситуацию с туризмом. Подобные меры, по мнению главы государства, позволят привлечь дополнительно иностранных туристов и улучшить привлекательность России для путешественников.

Ранее Владимир Путин заявил, что люди, приехавшие на ЧМ-2018, чувствовали себя в безопасности. Президент отметил, что оценку мероприятию дали рядовые болельщики, а также эксперты, которых трудно заподозрить в любви к России.