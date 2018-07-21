Американский «Геркулес» выполнил серию переворотов в воздухе

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Это событие было запечатлено на камеру и опубликовано в социальных сетях.

Американский самолет LM-100J Super Hercules впервые выполнил серию сложнейших переворотов в воздухе и данные маневры были сняты на видео. В рамках международного аэрокосмического салона-2018 в Фарнборо пилоты данного вида самолета смогли показать, что такие маневры для них не в новинку. Видео было выложено в социальной сети Facebook и собрало немало восторженных комментариев.

Пользователь, опубликовавший пост об этом событии, отметил, что такие трюки на этих же самолетах выполнялись и ранее, разве что никто не снимал это на камеру. «Геркулес», по словам пользователей, действительно оправдывает свое название. Компания Lockheed в свое время спроектировала Martin LM-100J Super Hercules, который предназначен для того, чтобы выйти на замену гражданскому транспортному самолету L-100 Hercules, который с 1964 по 1992 год серийно выпускался Lockheed. Всего на данный момент произведено 115 единиц L-100 Hercules, который когда-то был спроектирован наподобие военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules.