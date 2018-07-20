Путин допустил проведение в России летней Олимпиады

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Президент не исключил, что страна подаст соответствующую заявку в МОК.

Проведение летней Олимпиады в России в будущем возможно. Об этом в Калининграде заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос волонтёров о вероятности подачи заявки в МОК на приём ОИ. Президент допустил, что РФ способна стать вновь хозяйкой столь масштабного события. О подробностях планов российских властей на проведение Олимпиады на встрече президент говорить не стал. Как известно, за последние несколько лет Россия уже приняла два крупнейших спортивных мероприятия - зимние ОИ-2014 в Сочи и ЧМ-2018. Оба они, как признали международные наблюдатели и эксперты, прошли на высочайшем уровне.

Не так давно глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков также высказался о проведении летней Олимпиады в РФ. По его словам, страна может рассчитывать на успех при подаче заявки на приём игр 2036 года.