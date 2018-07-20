«Путин шутит»: Представителю России в ООН предложили сменить фамилию

Сегодня, 17:29

Президент сказал Василию Небензе: «Давайте просто Бензя!». Этой фразой он разрядил напряженную обстановку, рассказывают послы.

Владимир Путин шутит редко, но всегда метко. В рамках заседания с послами и постоянными представителями Российской Федерации в других государствах президенту удалось разрядить напряженную обстановку, ведь на повестке дня были очень серьезные вопросы.

Известно, что страну в ООН представляет Василий Небензя. Так в конце заседания Владимир Путин неожиданно пошутил: «У нас же позитивная повестка дня! Давайте просто Бензя!». Так представителю России предложили сменить фамилию, но он не обиделся. Вся эта ситуация очень позабавила присутствующих и послы рассмеялись от души.