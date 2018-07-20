Путин признал, что ему не нравится пенсионная реформа

Сегодня, 17:10

В правительстве также не в восторге от таких изменений, заявил президент.

Никакой из предлагаемых вариантов изменения пенсионной системы не нравится Владимиру Путину. Глава государства заявил, что в связи с тем, что данное решение проблемы не устраивает подавляющее большинство граждан, то он вызывает негатив и в правительстве. Путин признал, что пенсионная реформа в том виде, в котором она преподносится сейчас, не идеальная и ему не нравится.

Сам вопрос повышения пенсионного возраста президент назвал «очень чувствительным». Российский лидер отметил, что можно ничего не предпринимать в данном направлении долгое время, не имея при этом критических последствий. Вместе с тем, в будущем ситуация будет меняться и страдать от бездействия будут работающие люди.

«Грустно говорить о таких вещах, но когда решения такого масштаба и чувствительные для людей, надо оперировать профессиональными прогнозами. Окончательного решения нет!», - констатировал Путин.

Как известно, Госдума отложила рассмотрение правок в законодательство о пенсионном обеспечении во втором и третьем чтениях до осени. К тому моменту должны пройти общественные слушания и широкое обсуждение данного вопроса.