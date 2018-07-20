Москалькова: Слухи о состоянии здоровья Сенцова преувеличены

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Об этом режиссер из Украины сам рассказал уполномоченной по правам человека в России. Он называет слухи «сгущением красок».

Татьяна Москалькова рассказала, что в СМИ слухи о состоянии Олега Сенцова преувеличины. По крайней мере, так ей сказал сам осужденный. По его словам, в вопросе его здоровья часто сгущают краски. Сама Москалькова просит представителей СМИ с особой деликатностью подходить к описанию тему Олега Сенцова.

Накануне омбудсмен провела разговор с режиссером в формате видео, подробно расспросив его о состоянии здоровья на фоне голодовки, которую тот начал еще в мае месяце. Заключенный чувствует себя хорошо, много читает, что позволяет тюремная библиотека, активно общается с матерью и сестрой в режиме социальной сети и по телефону.