В сети Медведева назвали «некрасивой подружкой» Путина

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Президент России использует Медведева для поддержания собственного рейтинга, считают россияне.

Персона Дмитрия Медведева в последние годы вызывает очень много вопросов. На этом фоне для многих стало непонятным, почему после стольких скандалов и подозрений в коррупции Владимир Путин оставил его на посту премьера.

В этой связи россияне принялись обсуждать в сети, что же заставляет президента России «держать при себе» столь одиозную и непопулярную личность. Многие по-прежнему верят, что Дмитрий Медведев в глазах Путина – крепкий и умелый государственник, способный воплотить в жизнь планы президента.

Вместе с тем, всё больше людей считают, что он нужен для устрашения народа и является своего рода «некрасивой подружкой» Путина, на фоне которой последний выглядит более чем достойно.

Между тем, пользователи назвали и другую весьма вероятную причину приближённости Медведева. Не секрет, что Владимир Путин отдаёт ключевые посты в правительстве и коммерции людям, которые хорошо себя зарекомендовали и продемонстрировали преданность лично президенту. Одним из таковых является и Дмитрий Медведев, который прошёл с ним долгий путь «плечом к плечу». Именно поэтому Путин не хочет терять такого человека, несмотря ни на что. К тому же нынешний премьер достаточно много знает как о системе в целом, так и о российском лидере, в частности, что также может быть опасно для президента России, в случае, если Медведев отправится в «свободное плавание».

Ранее мы писали, что «гость из будущего» назвал следующего президента РФ после Путина.