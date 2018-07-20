Зюганов не видит государства без коррупции

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Политик сообщил, что в государстве всегда будет коррупция, но вопрос в том, как с ней бороться.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что если существует государство, то в нем неотвратимо будет существовать и коррупция. По его словам, необходимо загнать коррупцию «в подполье», так как целиком искоренить ее практически невозможно. И если в государстве есть чиновники, они точно будут брать взятки.

Потому государства без коррупции он не видит. Но одно дело, когда в одном государстве это явление процветает и решает практически все, и совершенно другое, когда она загнана в угол и сурово карается. И вот тогда «любой чиновник подумает сто раз, прежде чем пытаться брать мзду».

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян говорит о том, что не стоит питать иллюзий по поводу того, что в Европе или США коррупции совершенно не существует.

«Россия не только выживет, если минимизирует уровень коррупции, но и будет процветать просто бешеными темпами!», - утверждает Тосунян.

Представитель МВД Александр Гуров сообщил, что коррупция и стабильность лучше, чем коррупция и нестабильность. Потому необходима всего лишь неотвратимость наказания за взятки, только и всего.Однако, как сообщают некоторые пользователи сети интернет, все не так просто, как кажется. Ведь коррупция в России, к сожалению, явление достаточно частое. Да, некоторые представители бизнеса сообщили, что ее стало немногим меньше. Но все-таки этого недостаточно и необходимо начать реформы «сверху», для того, чтобы чиновники «снизу» перестали ущемлять права тех, кто неспособен дополнительно им платить за то, за что платит им государство.