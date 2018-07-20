Астропсихолог предсказала причину смерти Дональда Трампа

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По словам специалиста Валентины Виттрок, Трампа точно не лишат жизни насильно.

Астропсихолог отметила, что часто слышит о вероятности покушения на президента США. Ряд аналитиков в области политики и астрологии предсказывали, что Дональда Трампа может ждать участь Джона Кеннеди. Причём, по их мнению, до этого момента остались считанные недели. Август среди американских президентов фактически можно назвать «чёрным» - именно в этом месяце трижды за историю США на них покушались.

Однако Валентина Виттрок, составив гороскоп Трампа, заявила, что причина его смерти будет не в этом. По её словам, возможен внезапный сердечный приступ. Он случится так быстро, что доктора не успеют оказать нужную помощь. Потому Меланию Трамп вполне может ожидать роль вдовы, но не из-за политики супруга.