Сегодня, 15:45

Несмотря на все заверения, американские власти продолжают измываться над россиянином.

В США активно нарушают права осужденного к 20 годам тюрьмы лётчика Константина Ярошенко. Как сообщила его супруга, мужчину оставили без квалифицированной медицинской помощи. У россиянина возникли проблемы с зубами, которые пострадали во время пыток Ярошенко в Либерии.

Несмотря на все заверения обеспечивать заключённого всем необходимым, американские власти продолжают измываться над россиянином и не пускают к нему врачей. Супруга Константина просит российских дипломатов, а также лично Владимира Путина повлиять на ситуацию. Женщина заявила, что надежда остаётся только на руководство России.

Ранее мы писали, что Совфед встал на защиту арестованной в США россиянки. Женщину обвинили в шпионаже в пользу России.