Гость из 2043 года дал точный прогноз третьей мировой войне

Сегодня, 15:42

Ядерный холокост и война между США и КНДР может начаться уже в 2019 году, заявляет путешественник во времени.

Гость из будущего, прибывший из 2043 года, рассказал, что он посетил 2018 год, чтобы спасти Землю от ядерного холокоста. По словам мужчины, он секретный агент по имени Майкл Филлипс.

Путешественник во времени рассказал, что он родился в 2043 году и в 18 лет поступил на службу в армию. После этого он стал секретным агентом, что и позволило ему получить доступ к передовым технологиям и вернуться во время своего рождения. Путешествовать во времени он решил из-за угрозы ядерного апокалипсиса, к которому приведёт конфликт Северной Кореи и США.

Путешественник также дал точный, как он заявляет, прогноз, что КНДР постарается атаковать американские территории ядерными ракетами. Случится это уже в 2019 году. С момента ядерного апокалипсиса в США начнётся глобальная Третья мировая война. По своим масштабам она будет намного больше чем Первая и Вторая мировые войны.

Как бы то ни было, такого же мнения придерживаются различные провидцы и астрологи по всему миру. К примеру, недавно последние заявили о смертельном диагнозе Путина. По словам астрологов, он покинет свой пост уже в 2019 году из-за болезни. После этого ситуация в мире может дестабилизироваться и начнётся Третья мировая война.

Говоря о Третьей мировой войне, стоит отметить, что хоть Россия и не играет ключевую роль в мировой ядерной безопасности, но для Ким Чен Ына она может стать именно отправным пунктом.

Однако ядерный апокалипсис станет не первой и не последней проблемой для человечества. В 2022 году, как заявляет Майкл Филлипс, на США обрушится самое сильное землетрясение за всю историю существования Земли.

Однако мировые войны и проблемы с экологией не помешают Илону Маску отправить в 2025 году первых людей на Марс.