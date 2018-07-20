«Не самый удачный двойник»: Фото «фальшивой» Мелании Трамп породило волну абсурдных слухов

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Присутствие хозяйки Белого Дома на саммите России и Соединенных Штатов окончательно убедило конспирологов, что ее подменили.

Как стало известно, у некоторых пользователей соцсетей появилось подозрение, что супруга не всегда сопровождает Дональда Трампа во время его официальных визитов. Это делает сотрудница спецслужб, которую переодевают и гримируют как Меланию.

Убедительных доказательств этой теории сторонники теории заговора приводят массу. Взять, к примеру, хотя бы не самую удачную, мягко говоря, фотографию первой леди в аэропорту Брюсселя, когда она после перелета спускалась по трапу. Или еще одно фото, которое лишний раз подтверждает правдивость утверждения, на котором запечатлено искаженное гримасой ужаса лицо после того, как супруга американского президента во время приветствия пожала руку Владимиру Путину.

Многие обратили внимание, что лицо «фальшивой» Мелании на снимках скорее напоминает грубоватую маску, а это в свою очередь породило еще одну волну слухов - она стала жертвой неудачной пластической операции. Фотографии, разлетевшиеся по всей Сети, стали предметом шуток и самых абсурдных предположений: «Где же настоящая Мелания?», «Может у нее просто проблемы с почками?», «Эта новая Меланья — не самый удачный двойник» и все в том же духе.