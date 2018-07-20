В Польше показали, кто на самом деле носит зонт за Путиным

Сегодня, 15:25

Стрит-арт на одной из польских улиц по мотивам встречи Путина и Трампа в Хельсинки развеселил соцсети.

Вечером 15 июля президент России Владимир Путин участвовал в церемонии награждения призёров ЧМ-2018 в Москве, где, будучи прикрытым охраной от дождя зонтом, был высмеян многочисленными критиками. На следующий день он уже встречался в Хельсинки с американским коллегой Дональдом Трампом, выйдя в итоге из ситуации победителем.

В Польше связали эти два события и показали, кто на самом деле носит зонт за Путиным. На одной из польских улиц появился стрит стрит-арт, где изображены лидеры Росси и США. Причём одетый в пальто Трамп идёт позади Путина и прикрывает его от дождя. Ажиотаж данная композиция вызвала после публикации её фото в сети. Где именно был сделан снимок, не сообщается.

«У нас солнце, а в Хельсинки шёл дождь, и даже какая-то буря там была. Самое главное - знать, кто кому носит зонт, чтобы не промокнуть», - подписали фото в одном из популярных сообществ в Instagram.

Ранее мы писали, что соцсети развеселила карикатура Путина под зонтом. Автор высмеял президента России, сделав акцент на его небольшом росте.