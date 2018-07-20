«США негодует»: Путин обескуражил Трампа в Хельсинки

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Превосходство Кремля больше незачем скрывать, уверенны политологи.

Встреча в Хельсинки раскрыла все карты тайных переговоров Трампа и Путина. Президенты смогли обойтись без громких заявлений, которых от них так уж ждали в Европе. Именно там происходила «слежка» за развитием событий, а итог стал неожиданным для американцев. США негодует по поводу поведения Трампа на встречи с главой Кремля, от своего лидера политики ждали особого давления в сторону Владимира Владимировича, которого не смогли увидеть. Все началось с процесса рукопожатия. Психологи уже оценили значение «первого впечатления» на противника в этой ситуации.

В 2017 году Трамп умудрился подать руку ладонью вверх, поставив ложное клеймо: «открыт и готов сотрудничать». А в этом году ему пришлось более цивилизованно вести себя, придерживаясь этикета. А Путин обескуражил Трампа своим надменным поведением, уверенны эксперты. После прошлогодней встречи в Хельсинки глава Кремля показал Дональду кто, есть кто. Для этого Путину не понадобилось играть в скрытые игры – он просто вел себя как обычно: демонстративно и сдержанно, надменно и по протоколу, улыбаясь, будучи серьезным. Такой расклад Трамп не сразу оценил, хотя на его лице была заметна растерянность.

Внешний вид Путина и рост высмеяли хейтеры, но факт его превосходства остался главным, из-за чего в США Трампа мягко говоря раскритиковали. И если над Путиным подшутили карикатурщики, то Трампа «втоптали в грязь» соратники и военные атташе. Приведет ли эта встреча к началу скрытой борьбы США и Российской Федерации за власть в Европе пока не ясно. Вопрос Украины (ЛНР, ДНР) остается «болезненным гнойником» на карте мира, уверенны политологи.