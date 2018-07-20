Меркель уверена – Путину и Трампу нужно встречаться чаще

Сегодня, 15:12

Встреча лидеров двух супердержав Путина и Трампа ждали во всем мире. Канцлер Германии уверенна, что они должны стать постоянными.

Во время сегодняшнего (20 июля) выступления канцлер Германии Ангела Меркель не могла не затронуть тему результатов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Данную речь она произнесла во время традиционной встречи с журналистами, которые имеют официальную аккредитацию в ФРГ. Политик выразила надежду о том, что лидеры двух мировых сверх держав будут встречаться чаще, ведь начатый диалог просто необходимо продолжать.

Напомним, что первые полноформатные переговоры между президентами США и России прошли 16 июля в Хельсинки. Длилась беседа на протяжении четырех часов с глазу на глаз, после они вышли на совместную пресс-конференцию, во время которой сообщили о достигнутых договоренностях.

Как известно, такой диалог между двумя государствами был прекращен в 2005 году. Такое положение дел негативно сказалось не только на политической и экономической обстановке в США и России, но и во всем мире. Представители Белого дома сообщили, что Дональд Трамп в Хельсинки сделал приглашение Путину посетить его страну с официальным визитом осенью текущего года. Пока неизвестно, дал ли Владимир Владимирович согласие Трампу, но мировая общественность уверена – такое потепление отношений положительно отразится на мировой политике.