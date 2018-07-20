Москалькова попросила Путина обсудить «Норд» с Порошенко

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Она надеется, что после этого президент Украины «наведёт порядок». Справедливость будет восстановлена.

Татьяна Москалькова является в РФ уполномоченной по правам человека. Она попросила Владимира Путина обсудить с Порошенко тему незаконно удерживаемых на Украине рыбаков с захваченного судна «Норд».

Москалькова надеется, что Путин сделает это во время ближайшего диалога с украинским президентом. После этого тот «даст указание властям на восстановление справедливости».

Киев заявил, что считает задержанных моряков судна украинскими гражданами. В то же время экипаж судна «Норд» не может покинуть Украину даже по украинским паспортам, которые у них есть.

МИД РФ заявил, что Кремль будет настаивать на скорейшем освобождении всех оставшихся на Украине российских рыбаков.

Виктор Палагин, возглавляющий управление ФСБ в Крыму, сообщил следующее. Все участники экипажа украинских пограничников, которые подозреваются в том, что незаконно захватили «Норд», установлены.

Они уже в международном розыске.