«Намечается сговор»: Путин и Трамп объединятся для победы в Третьей мировой войне

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США и Россия готовятся к ядерному апокалипсису, договорившись стать союзниками ради спасения человечества, считает голландский пророк Виллемс.

Мало кто знает, что «российский след», война в Донбассе и ситуация в Сирии – это не главные темы саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Главы сверхдержав обсудили впечатляющий военный, космический и экономический прогресс Китая, готового к мировому господству, видит прорицатель.

В США и России понимают, Пекин воспользовался слепой конкуренцией потенциальных врагов. Пока Москва и Вашингтон модернизировали истребители, ЗРК и системы ПРО, КНР научилась выводить оружие массового поражения в космос, прописав новую доктрину в искусстве войны.

«Намечается сговор. Трамп не зря хочет еще раз встретиться с Путиным. Очевидно, за 2 часа полноформатных переговоров стороны не придумали, как предотвратить мировое господство Китая», - считает Виллемс.

Согласно мнению голландского пророка, Пекин уже почувствовал сладкий вкус экспансии. Репетиция полномасштабных конфликтов развернулась в Южно-Китайском море, где КНР молча и сердито вооружает совместные с Филиппинами и Вьетнамом острова, попутно расширяя их территорию. Происходящее уже поссорило китайцев и американцев, дав понять, что Поднебесная больше не боится Вашингтона, и уж точно не желает играть по его правилам.

Третьей мировой войне быть, ведь Китай не умеет обращаться со статусом сверхдержавы, как внезапно разбогатевший человек не умеет держать в руках деньги, считает Виллемс. США и Россия знают, как поступать со своим величием, не ставя человечество на порог ядерного апокалипсиса, поэтому Трамп и Путин объединятся для победы и сохранения жизни на Земле.