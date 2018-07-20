Эксперты поставили Путину смертельный диагноз

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Президент России будет править до 2019 года, после чего покинет свой пост из-за тяжёлой болезни. Об этом предсказали астрологи и провидцы.

Уже много дней Путин не появляется на людях. Исключением стала встреча с Трампом. Недавно специалисты рассказали, что причиной всему смертельная болезнь российского президента.

Близкие к Кремлю источники заявляют, что Путину уже поставили смертельный диагноз. Эксперты заявляют, что он борется с онкологией. Согласно слухам, в новой клинике в Подмосковье уже давно обслуживается один очень высокопоставленный пациент.

Примечательно, что администрация Путина странным образом отменила все мероприятия с участием российского президента. При этом, точные причины не сообщаются.

Однако на фоне всех этих слухов Путин всё же посетил встречу с Дональдом Трампом. Здесь же любители теорий заговоров заявили, что вместо настоящего президента РФ на мероприятии был один из его двойников. В США же якобы знают о смертельной болезни Путина, поэтому президенты и общались наедине за закрытыми дверьми.

На этом фоне астрологи дают аналогичные политические прогнозы. По словам специалиста Влада Росса, Путин умрёт уже в 2019 году. Об этом астрологу «говорят звёзды». Именно 2019 год будет для Путина негативным с точки зрения здоровья. По словам астролога, президент РФ болеет раком уже с 2006 года.

Самым неудачным для Путина станет 2018 год. Дело в том, что он пришёл к власти 11 августа 1999 года. Есть понятие «саросского цикла» в 18,5-19 лет. Самой большой ошибкой для Путина, по мнению астролога, станет решение идти на президентский пост, на котором он не сможет пробыть весь срок из-за рака и уже далеко не молодого возраста.

Влад Росс считает, что после 2019 года все народы будут жить в мире. После того, как Путин уйдёт из-за болезни раком на покой, к власти придёт переходная фигура. Астролог уверен, что после этой фигуры руководить Россией станет именно Алексей Навальный. На этом фоне у Ксении Собчак шансов в политике не будет никогда.

Кстати, предсказатели и провидцы в вопросе онкологии Путина солидарны с астрологами. Ранее сообщалось, что смертельный тяжёлый диагноз в 2019 году вынудит главу РФ уйти в отставку.