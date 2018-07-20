Российский истребитель шестого поколения «Охотник» имеет прототип

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Российские конструкторы разрабатывают новейший истребитель шестого поколения. Сообщается, что его прототипом станет многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат «Охотник».

Российские авиаконструкторы постоянно работают над усовершенствованием военных самолетов. На сегодняшний день они занимаются созданием истребителя шестого поколения, прототип которого искали несколько месяцев. После изучения возможных аналогов, внимание специалистов было остановлено на многоцелевом сверхтяжелом беспилотном летательном аппарате «Охотник».

Новый истребитель имеет способность выполнять боевые задачи без присутствия пилота на борту, для этого его обеспечат современным искусственным интеллектом и сверх автономностью. Как известно, первый образец ударного БЛА был создан на Новосибирском авиационном заводе. Официальной информации об этом пока нет, но в Министерстве обороны подтвердили факт заключения контракта с КБ Сухого.

Новый истребитель создается по схеме «летающее крыло», кроме этого в нем будут использованы все имеющиеся на сегодняшний день стелс-технологии. Боевой радиус машины составить 3,5-4 тысячи километров, а максимальная высота полета 10,5-11 тысяч метров. Предположительно на вооружении российский самолет появится уже в 2020 году.