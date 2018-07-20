«Блокада Азовского моря»: Названы пути обороны Украины в случае войны на воде

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Порошенко нацелен на работу со странами-партнёрами и союзниками из НАТО, корабли которых рассредоточены по Азовскому м Чёрному морям.

Украина переживает за свою национальную безопасность в Азовском море уже не первую неделю. Всё началось с того, что для охраны объектов ЧМ-2018, по официальной версии, в Россия доставила в Чёрное и Азовское моря несколько кораблей и катеров из Каспийской флотилии. В морях оказались и те судна, которые участвовали в боевых действиях в Сирии, нанося удары крылатыми ракетами «Калибр».

На фоне этого Россия начала задерживать и досматривать судна, которые плывут в украинские порты в Азовском море.

Речь идёт не только об украинских, но и об иностранных судах. Во время учений «Си Бриз-2018» президент Украины Пётр Порошенко заявил, что это делается, что заблокировать украинскую сторону в Азовском море. По словам президента, блокада России моря могла проводится, чтобы произвести атаку на Мариуполь, где происходит экспорт продукции чёрной металлургии Украины, а также атаки на другие порты Украины.

На фоне этого специалистами были названы пути обороны Украины. Украинский эксперт Андрей Клименко рассказал, что, начиная с 2014 года, в Чёрном море постоянно присутствуют военные корабли НАТО и США. По словам Клименко, Украине необходимо отстроить ВМФ, однако в любом случае страна может чувствовать себя спокойно, так как Чёрное и Азовское моря находятся под пристальным наблюдением НАТО.

В это же время, бывший командующий ВМСУ Сергей Гайдук заявил, что Киев знал о возможной угрозе с Азовского моря, но вот артиллерийские катера туда никто не перебросил. По словам адмирала, вопрос национальной безопасности Украины можно решить при помощи минирования Азовского моря.

Гайдук считает, что минные поля и инженерные заграждения будут установлены и нанесены на специальные карты. Проводить корабли через минное море будут специальные военные суда.

Однако, это мнение только адмирала. Президент Украины Порошенко нацелен в случае войны на воде нацелен на сотрудничество со странами-партнёрами и союзниками из стран НАТО.