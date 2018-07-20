«Путин Всемогущий»: Жители ЛНР высмеяли украинские сказки

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Президент России является темой №1 для обсуждения не только в Украине. Обсуждать Путина любят и в контексте Чемпионата мира, где в финале играли Франция и Хорватия, а за действием наблюдали Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Луганский инсайд» заявили, что жители ЛНР высмеяли украинские сказки на тему «Путин Всемогущий». Пользователям предоставили подборку самых невероятных названий, которые действительно вызывают смех и ничего более.

Те немногие, кто нашел слова для комментариев, написали, что в Украине на теме Владимира Путина «долбанулись» и обсуждают его потому, что для украинского государства он Бог и Царь. В последнем мнении речь скорее всего идет о политических органах и их представителей.