«Чудовищный обман»: США могли подстроить «11 сентября»

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«Воздушный таран» ВТЦ и атака на Пентагон были выгодны Белому дому, который уже 7 октября развязал войну в Афганистане, считает французский политолог Тьерри Мейсан.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке случился крупнейший теракт в истории человечества. Трагедия навсегда перевернула жизнь американцев, которые больше не считали свою страну абсолютно защищенным от внешних угроз «Большим островом». 2977 жертв стали внушительным поводом для объявления войны «Аль-Каиде»* (организация запрещена в России по решению Верховного суда) и охоты за головой предводителя террористов Усамы Бен Ладена.

Прошло почти 17 лет, США потратили на борьбу с террористами $6 трлн, а смертоносные взрывы лишь участились по всему миру. Жажда возмездия остыла, а люди научились задавать себе правильные вопросы. Мысль, казавшаяся на рубеже веков пугающей и бесчеловечной, все глубже проникает в сознание человека: а что, если Вашингтон сам устроил «11 сентября»?

Тьерри Мейсан одним из первых разделил эмоции от фактов в книге «Чудовищный обман». Орудуя фотографиями с мест катастрофы и заключениями независимых экспертов, французский политолог сделал шокирующие выводы.

«Башни-близнецы»

Разрушение ВТЦ выглядит подозрительным по двум причинам. Во-первых, оба здания «сложились» со скоростью свободного падения, будто все несущие конструкции взорвались в один момент. Во-вторых, обломки башен были пропитаны термитом – прожигающим сталь горючим веществом. Наука также выступает против Вашингтона. Топливо протаранивших ВТЦ самолетов не могло расплавить сталь. Его температура горения составляет 1000 градусов, а сплав железа с углеродом «тает» при 1500 градусов.

Согласно версии любителей теорий заговоров, администрация Нью-Йорка разрешила строительство «Башен-близнецов» при единственном условии – в фундаменте должна быть заложена маленькая ядерная бомба, позволяющая снести масштабные сооружения в случае необходимости. Впоследствии никто не смог разоблачить чудовищный обман в недрах ВТЦ.

Пентагон

Место падения Boeing в Вашингтоне заинтересовало Тьерри Мейсана больше «Башен-близнецов». При размахе крыльев авиалайнера в 38 метров, ширина дыры в здании Минобороны США составляет всего 20 метров, а фюзеляж воздушного судна пропал сразу после пожара. Однако Белый дом сумел найти достаточное количество свидетелей, дабы атака на Пентагон не выглядела постановочной.

Ложь о четвертом Boeing

Следовавший в Сан-Франциско самолет должен был протаранить Белый дом или Капитолий, но отважные пассажиры попытались отвоевать штурвал у террористов, вследствие чего неуправляемый лайнер упал на юго-западе Пенсильвании. Характер повреждений и разброс фрагментов воздушного судна могут свидетельствовать об атаке истребителя ВВС США. Вашингтон можно понять, ведь на тот момент уже горели «Башни-близнецы», а новый «воздушный таран» нужно было всеми силами предотвратить. Если действовали в интересах государства, то зачем врать?

США действительно могли подстроить «11 сентября», получив зеленый свет на истребление врагов, считает Мейсан. Война с режимом «Талибан»* и боевиками «Аль-Каиды»* (организации запрещены в России по решению Верховного суда) казалась неизбежной, однако «театр боевых действий» был не определен. Белый дом хотел биться на территории врага, и цель была достигнута.