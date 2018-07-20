«Нет сил терпеть этот позор»: Лидер республиканцев уволился после встречи Трампа и Путина

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Многолетний руководитель Республиканской партии в Бэлмонте (штат Огайо, США) отказался иметь дело с президентом Трампом.

В США встреча Трампа и Путина вызвала большой ажиотаж, в связи с тем, что абсолютное большинство критиков президента и даже его сторонники признали, что российско-американский саммит в Хельсинки оказался провальным для Вашингтона. Назревает недовольство и среди республиканцев, соплеменников главы Белого дома. Так, сразу после завершения визита Трампа в Финляндию и совместной пресс-конференции с российским лидером о публично уволился многолетний лидер Республиканской партии в Бэлмонте, штат Огайо Крис Гагин. Политик признался, что не согласен с действиям главы государства, а также его поведением после встречи с Путиным.

«Я остаюсь гордым консерватором и республиканцем, однако сегодня я покинул свой пост руководителя ячейки Республиканской партии в Бэлмонте. Я сделал это из чувства совести и долга.», - написал в своём Twitter. Позже он опубликовал ещё один пост, где объяснил, что после совместной пресс-конференции Трампа и Путина не смог больше занимать эту должность из-за различий во взглядах с президентом и ключевым представителем партии. Сторонники Гагина были менее сдержанны в своих высказываниях и констатировали в комментариях, что у политика просто нет сил «терпеть этот позор».