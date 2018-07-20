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Американские журналисты уверенны, что военному альянсу НАТО абсолютно нечего противопоставить новейшему российскому вооружению. Особую тревогу вызывает оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Журналисты американского издания Military Watch проанализировало ситуацию на рынке вооружения и пришло к выводу, что за Россией даже странам НАТО угнаться довольно тяжело. Авторы статьи уверены, что мощь системы «Патриот», которая использовалась в Йемене, является не эффективной даже против советского ракетного комплекса Р-17, который был взят на вооружение еще в 1962 году. Сверх современный комплекс «Искандер» в данном случае даже не берется во внимание, ведь у него нет конкурентов в мире. Новое российское оружие сделает НАТО беззащитными, с этим согласны многие известные политологи.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что после появления ракетного комплекса «Искандер» на вооружении российской армии, в странах Европы забеспокоились о своей безопасности, ведь аналогичного оружия в мире просто нет. В Швеции военные очень обеспокоены тем, что данный ракетный комплекс может в одночасье уничтожить как военные, так и гражданские объекты.

Известно, что ракетный комплекс «Искандер» размещен в западной части России, что дает ему возможность достичь любой точки Европы. Российские разработчики заявляют, что в скором времени в армии появится еще более мощное оружие, аналогов которому нет в мире.