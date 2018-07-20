«Россия и США поженились»: Топ-5 самых смешных мемов о встрече Трампа с Путиным

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Любовные отношения российского и американского президентов стали причиной насмешек.

Недавняя встреча Трампа с Путиным вызвала огромное количество насмешек над американским президентом. Люди по всему миру стали создавать смешные картинки и мемы о проведённой встрече.

Стоит отметить, что насмешки над Трампом появились после того, как он спросил у Путина о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Глава РФ конечно же все обвинения отвергал. Сам Трамп заявил, что не видит причин, почему слава Путина могут быть не правдой.

После встречи Трампа с Путиным граждане США остались обеспокоены тем, как могут развиваться отношения двух стран.

Однако вместе с беспокойством пришёл и юмор, в результате которого специалисты составили топ-5 самых смешных мемов о Путине и Трампе.

Первое, что стали высмеивать люди, это как президенты вели себя на встрече. Они были очень добры друг к другу, обмениваясь перед журналистами любезностями и заявлениями о возможной дружбе и улучшении отношений между РФ и США. Это породило шутки о любовных отношениях двух президентов.

Многие люди также заметили, что Трамп на встрече с Путиным вёл себя «как маленький».

Из-за этого появились смешные картинки, на которых глава РФ изображён в образе взрослого мужчины, а американский лидер в образе маленького ребёнка.

Не менее смешными стали кадры, когда Путин здоровался с Трампом и его супругой. Лицо первой леди вызвало множество шуток, от чего и появился мем, на котором Трамп якобы шёл с Маланьей и засматривался на проходящего в образе женщины Путина.

На этом шутки о «любовных отношениях» Трампа и Путина не закончились. Многие стали распространять мем, на котором президенты запечатлены в образе жениха и невесты со свадебным тортом. Пользователи смеются и говорят, что теперь «Россия и США поженились».

Говоря на тему выборов 2016-го года жители США создали мем, на котором Путин в образе женщины ехал с Трампом на двойном велосипеде.

Смысл состоит в том, что президенты на самом деле находятся в хороших отношениях, а все раздоры и громкие заявления делаются только на камеру.