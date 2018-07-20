«Надежда в море – корабли НАТО»: Украинский эксперт заявил о планах отстроить ВМС

Сегодня, 08:45

Начиная с 2014 года каждый день в Чёрном море находятся военные силы альянса.

Эксперт и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в своём недавнем интервью UMN заявил о единственной надежде в Чёрном море. Украинский эксперт отмечает наличие и американских кораблей с ракетами «Томагавк». Параллельно проходят учения в Болгарии.

Клименко также заявил о планах и необходимости отстроить ВМС. Пока Украина этого не сделает, есть единственная надежда – постоянное присутствие в море кораблей НАТО и США. Эксперт отмечает, что они появились в Чёрном море ещё с 2014 года и присутствовали там каждый день все 4 года.

Клименко добавляет, что украинцы могут чувствовать себя спокойно, пока в море есть корабли НАТО. Никакой десантной атаки или высадки со стороны РФ на территории Украины не будет, так как ВМС альянса стали очень большой силой сдерживания.