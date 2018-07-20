«В Германии секса нет»: Меркель опозорилась, сфотографировавшись на фоне совокупляющихся медведей

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Пользователи высмеяли канцлера за неудачное фото, сделанное в детском саду.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь опозорилась на публике. Политик предстала в неблагоприятном свете, сфотографировавшись на фоне совокупляющихся медведей. Правда животные были плюшевыми и на самом деле просто неудачно сложены на полке на заднем плане, но, тем не менее, выглядело это вполне неоднозначно.

Инцидент произошёл во время посещения главы правительства детского сада католической благотворительной организации «Каритас». На фото можно заметить, что Меркель радостно общается с детьми за столом, в то время, как сзади неё игрушки занимаются непристойным делом. Соцсети мгновенно отреагировали на данный курьёз. Пользователи иронично прокомментировали происходящее на фото, заявив, что в Германии секса нет.

Ранее мы писали, что Меркель попала в курьёзную ситуацию на саммите G7. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом последний бросил в канцлера ФРГ конфетами.