«Не сметь мешать Путину»: Соцсети высмеяли американских солдатов, утопивших военный корабль

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Пока Россия модернизирует своё вооружение, США не может даже потопить корабль во время учений.

Для России её военная и оборонная сфера являются очень важными. Особенно они становятся актуальными на фоне конфликтов с другими странами и между другими странами. На фоне этого недавно Минобороны РФ опубликовало список новых боевых комплексов.

Стоит отметить, что главным конкурентом в военной сфере для России всегда были США, Китай и НАТО. Именно эти страны и альянс создают новейшее вооружение, задавая тренды во всём мире. Для каждого оружия создаётся противооружие.

Недавно в Минобороны США опубликовало видеозапись, которая показывает, как американские военные затопили огромный корабль во время учений. По цели огонь сначала открыли японские эсминцы и американские береговые ракетные комплексы. Всего в рамках учений военные запустили 15 ракет. Кроме того, была также задействована атомная подводная лодка. После удара последней, многотонный корабль подкинуло и разбило на две части.

Соцсети же сначала высмеяли американских солдатов, утопивших военный корабль, но вопрос здесь стоит в другом. Как отмечают некоторые эксперты, есть ли у РФ подобные мощные корабли и подобные мощные ракеты, от которых корабли подбрасывает в воздух, непонятно.

У России есть целый багаж устаревшего вооружения, но проводятся и новые разработки. Пару месяцев назад глава РФ Путин объявил о создании ракеты «Кинжал». Сейчас же в Минобороны уже решили преступить к испытаниям, в которых участвует новый бомбардировщик Ту-22 М3. Однако стоит понимать, что это только модификация старого советского самолёта, над которым будут работать вплоть до 2020 года.

Вместе с этим в Казахстане недавно Россия провела пуск новой ракеты системы ПРО. Отмечается, что ракета достигла новой цели в заданное время.

В то время, как некоторые люди в соцсетях заявляют: «Не сметь мешать Путину», - РФ переживает тяжелый период в гонке за вооружение. Армия страну не кормит, но требует огромные финансовые влияния. Обеспечить их в полной мере Россия со своим ВВП не может. Поэтому появляется надобность не в создании нового, а в модификации старого, что в принципе тоже не плохо. На этом фоне Китай, НАТО и США инвестируют десятки миллиардов в полностью новые разработки. Как бы то ни было, во время конфликтов остаётся надеется, что они никому не пригодятся.