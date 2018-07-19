Посол РФ: Сирия заинтересована в приобретении российских вооружений

Сегодня, 22:26

Посол РФ в Сирийской арабской республике Александр Кинщак сообщил, что диалог о приобретении Дамаском российских вооружений ведется на уровне соответствующих правительственных ведомств и компаний.

В том, что Сирия заинтересована в том, чтобы получить оружие, сомнений никаких нет. Но существуют труднопреодолимые моменты.

Во-первых, у Дамаска попросту нет денег на закупку. Асад не так давно озвучивал сумму в 400 млрд долларов, которая нужна для восстановления подконтрольных территорий, разрушенных многолетней войной. Эта сумма называлась с намеком, что ее должны разделить между собой Россия и Иран.

Во-вторых, компании, которые поставят вооружения Дамаску, попадут под действие американских санкций. Поэтому российские экспортеры вооружений не могут заключить такой контракт, в результате которого все их активы в США и Европе будут заблокированы.

Поэтому от заявлений о намерениях до реальных поставок – огромная пропасть.