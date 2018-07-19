«Саммит Хельсинки»: Вселенский сговор Путина и Трампа раскрыли карикатурщики

Сегодня, 21:08

Иностранные хейтеры рассекретили секретное «трио».

Саммит в Хельсинки стал событием года и озадачил многих экспертов, предрекающих войну России и США. Путин четко подчеркнул, что «вопрос Крыма» больше не появляется на повестке дня в обсуждениях политиков, поскольку это закрытая тема. После коротких и безэмоциональных заявлений Трампа о победе на выборах и поражении Хилари Клинтон иностранные СМИ не потеряли возможности перевернуть этот случай и показать ситуацию глазами хейтеров. Вселенский сговор Путина и Трампа раскрыли карикатурщики.

Бен Гаррисон создал уникальный шарж, на котором изобразил «трио» политических фигур, на которые стоит обратить внимание. Автор подмечает, что на самом деле нет причин, по которым США и Россия не могут быть друзьями. Некоторые эксперты не уверены, что встреча в Хельсинки прошла успешно для Трампа, поскольку он не продемонстрировал Путину «мощь США». Карикатурщик также полагает, что Хиллари могла бы развязать войну с Кремлем, но ее время уже истекло, едва начавшись на выборах президента.

На карикатуре изображен Путин, забивающий гол Хиллари, а Трамп с улыбкой смотрит за «игрой» с трибуны. Эксперты высказали мнение, что этот шарж посвящен тому, что Хиллари проиграла не из-за вмешательства Москвы, а самостоятельно. Необычный рисунок только подчеркнул возможность для России стать страной, которая имеет вероятную возможность «править миром», не прилагая усилий. Политологи подчеркивают, что «глаза у страха велики» и мир боится не только Путина, но и его бездействия.

«Слава Богу, она не была избрана. Ее ложь «Россия вмешалась в выборы» снова оказалась бредом. Еще раз. Чем более высокая выдумка, тем больше львицы цепляются за свою ложь. Это все, что у них есть», - заявил Гаррисон.

Оценить политику Трампа уже смогли в США, например, сенатор Рэнд Пол назвал его «разумным».