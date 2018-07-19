Братья меняются со сказочной быстротой: Теперь для Хорватии ими снова стали албанцы

Сегодня, 18:19

Футбольная сказка окончилась и братьев пора менять. Ими вновь стали головорезы, убивавшие сербов.

Финал Мундиаля, где президент Хорватии распиналась в любви к россиянам, прошёл совсем недавно. «Братья» меняются с быстротой просто сказочной. Теперь для Колинды Грабар-Китарович они снова албанцы.

После ЧМ-2018 президент Хорватии отправилась в Тирану, где провела двухдневный визит. Там она провела встречу с президентом Албании.

В её ходе она высказал слова поддержки евроинтеграции Албании и сказала, что албанцы были для хорватов «братьями по оружию» во время военного конфликта в Югославии.

Президент Хорватии считает, что албанцы во время этого противостояния «жертвовали жизнями во имя Хорватии, что никогда не будет забыто». На ЧМ она говорила несколько иное.

Видимо, женская память коротка даже у тех, которые на президентских постах. Впрочем, никто не исключал и женское коварство.

Возможно, дополнительной обидой послужило и то, что при процедуре награждения над Путиным вынесли зонтик сразу, а ей пришлось помокнуть.

Впрочем, все претензии к её охране и обслуге. Путин, безусловно, джентльмен и мог бы отдать ей свой зонт. Но, видимо, помнит о массовых обвинениях в сексизме, когда он подарил Меркель обычный букетик цветов.