Премьер сообщил, что встреча Путина и Трампа прошла за счет Финляндии

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Визит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки прошла за счет правительства Финляндии. Об этом сообщил премьер-министр страны Юха Сипиля.

Сумма расходов, по его словам, составляла примерно €10 млн. Точная цифра еще уточняется. В эту сумму входит также приезд 1500 журналистов, освещавших встречу.

Премьер отметил, что расходы стоят того, так как прошедший саммит оказал положительное влияние на имидж страны. Он сказал, что Финляндия уже традиционно выступает в качестве посредника между лидерами США и России. По его словам, президенты остались довольны, а имидж Финляндии в мире улучшился.

Расходы на проживание президента США с женой, по сообщениям прессы, составили 250 тысяч евро. Они, вероятно, останавливались в гостевом доме правительства Финляндии, расположенном рядом с отелем Hilton Kalastajantorppa.

Большие расходы были на обеспечение безопасности. Так, Полиция Финляндии потратила 2 миллиона евро, МИД страны – 1 миллион, а мэрия Хельсинки выделила 250 тысяч евро.

Президенты России и США встречались в Хельсинки 16 июля. Помимо встреч под телекамеры больше часа они провели в беседе тет-а-тет. Это была первая полноформатная встреча Трампа и Путина.