«Женщины и даже мужчины»: Американцы без ума от Владимира Путина

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Хоть Вашингтон и ненавидит президента РФ, однако его позиция не распространяется на всех граждан США. Глава россиян успел вскружить ряд звездных голов толерантного государства.

Как Путин умеет завладевать мыслями взрослых и умных женщин лучше остальных могут рассказать в редакции телеканала NBC. Журналистка Меган Кейли считалась одной из главных «заноз» президента РФ, пока не состоялась их очная ставка весной этого года. Американка завалила лидера россиян каверзными вопросами, пытаясь выбить из него информацию о «российском следе» в победных для Трампа выборах. Начав интервью русофобкой, Кейли закончила его преданной поклонницей президента РФ.

Журналистка NBC была в восторге от уверенных ответов Путина, в которых совершенно не чувствовалась лож. Беседу с лидером россиян «заноза» Кремля назвала «чем-то похожим на танец», а американцы все еще не могут прийти в себя от подобных высказываний.

Не так давно мировая пресса писала о любви Владимира Путина к «большим размерам». Секс-символ США Памела Андерсон ранее наведывалась в Москву, как к себе домой, выступая в Кремле в защиту сибирских тигров. Актриса увиливает от всех вопросов на тему отношений с президентом России, из-за чего пресса никак не может успокоиться.

Последней жертвой любовных чар Путина стала Мелания Трамп, полагают эксперты в области языка тела. Приехав с мужем на саммит в Хельсинки, первая леди США практически не сводила глаз с главы РФ, а когда они встречались взглядами, на лице Мелании появлялась нелепая улыбка. Возможно, супруга Дональда Трампа часто слышит от своего высокопоставленного мужа рассказы о Путине, пусть даже не самые хорошие. Из-за этого российский президент засел в ее голове в образе сверхавторитетного мужчины.

А напоследок немножко абсурда от The New York Times. Женщины и даже мужчины без ума от Владимира Владимировича, считает авторитетное американское издание. Любовные чары главы России настолько сильны, что им по силам завоевать мужское сердце, да ни чье-нибудь, а самого Дональда Трампа. Подобные новости, как и лавина «гомосексуальных мемов», являются следствием «слишком мягких» полноформатных переговоров лидеров сверхдержав на саммите в Хельсинки.