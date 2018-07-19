«Кто в АТО, а кто – в кино»: Дочь Порошенко снималась в российском сериале

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Украинские радикалы возмущаются двуличием семьи Порошенко.

Популярность и поддержка Петра Порошенко с приближением выборов в Украине стремительно падает. Одной из причин является якобы связь президента с «агрессором». Политику периодически напоминают о Липецкой кондитерской фабрике, работающей в России, его сына в прошлом году заметили в футболке с триколором, невестка является гражданкой РФ, а теперь и дочь внесла очередную порцию «зрады» в образ «отца нации».

На днях один из блогеров, представитель радикального движения под псевдонимом Наждак, опубликовал фрагмент интервью супруги президента Марины Порошенко, где она рассказывает, что их дочь Евгения исполнила мечту детства - снималась в российском сериале «Возвращение Мухтара», выходящем на телеканале НТВ. Автор публикации замечает, что в тот момент, когда девушка работала в России, в Донбассе шли ожесточённые бои, в которых гибли сотни украинцев, отправляемых на бойню лично Петром Порошенко. «Кто в АТО, а кто – в кино», - комментируют данное откровение украинцы.

Ранее мы писали, что Порошенко пожаловался на засилье агентов ФСБ в Украине.