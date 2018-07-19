«Запретный роман»: NYT рассказала о давней «гомофобной» любви Трампа и Путина

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Трамп грезит о Путине с детства и безумно хочет воссоединиться с «любимым», считает редакция газеты.

Издание The New York Times взорвало сеть мультфильмом об отношениях президентов США и России. В очередном эпизоде пародийного сериала «Trump Bites» («Укусы Трампа») газета рассказала о давней «гомофобной» любви Трампа и Путина. В минутоном ролике, опубликованном в микроблоге NYT в Twitter, показывается «романтическая история», где президент США грезит о свидании с лидером России.

В мечтах Трампа они с Путиным катаются на единороге, целуются и придаются разного рода плотским утехам. На протяжении всего мультфильма NYT за кадром звучат вырезки из интервью американского президента, где он хвалит и оправдывает президента РФ. Завершает серию фрагмент, где Трамп расстреливает телевизор, где журналист обвиняет Путина в убийствах.

В США «запретный роман» политиков был встречен крайне негативно. При этом причиной для такой реакции стало вовсе не оправдание Трампа или же Путина. На NYT обрушились с критикой защитники прав сексуальных меньшинств. По их мнению, президенты США и России намеренно выставлены в образах геев, чтобы вызывать максимальное отвращение аудитории, что является проявлением гомофобии и недопустимо в демократическом обществе. Тем не менее, ролик стал довольно популярен в сети и набрал уже более 1,4 миллиона просмотров.

Ранее мы писали, что Путин опроверг обвинения в сговоре с Трампом. Президент России заявил, что не доверяет президенту США.