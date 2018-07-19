«Камикадзе»: Израиль показал свой дрон-убийцу

Сегодня, 15:14

Аппарат может гарантировано уничтожить конкретного человека. Даже, если на нём будет мощный бронежилет.

Израиль продемонстрировал свой новый дрон-убийцу. Его отличием стало то, что он способен точно опознать цель и выступить в роли камикадзе.

Уже сейчас он может точно идентифицировать объект с нескольких десятков метров. Уничтожение гарантируется тем, что дрон располагает несколькими сотнями грамм мощной взрывчатки.

При этом, оператор БПЛА имеет возможность отменить задание и отозвать «камикадзе» назад.

Новый беспилотник имеет в своей основе скоростной квадрокоптер. Его перехват с земли является очень сложным, поскольку скорость полёта велика, и дрон может резко маневрировать.

Этот камикадзе помещается в обычный туристический рюкзак. В походном положении его длина лишь 97 сантиметров, а высота – 13.

Новый дрон можно использовать и в других целях, но наиболее эффективен он именно в качестве нацеленного убийцы.