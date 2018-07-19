«Путин болен»: России предсказали нового президента в 2019 году

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Тяжкий недуг вынудит несменного главу РФ уйти в отставку, доверив управление страной молодому и энергичному финансисту, пророчит астролог.

Серьезно больным Путина считает французская прорицательница Мария Дюваль. Тяжкий недуг позволит президенту РФ вершить судьбу своей родины только до 2019 года. Параллельно Россия узнает имя молодого и энергичного политика, отлично разбирающегося в экономике и финансах. Путин и «свежая кровь» поладят, впоследствии чего в Кремле произойдет историческая перестановка. Как россияне заживут при новом президенте, звезды пока что не могут рассказать Дюваль.

Не менее шокирующим выглядит предсказание отечественного астролога Сергея Логинова. Вероятно, Путин действительно болен, а делами государственного уровня уже сейчас руководит ближайшее окружение главы РФ, считает пророк. Сложившаяся ситуация приведет к расколу между правящими элитами в 2019 году, вследствие чего регионы захотят стать автономными.

Вооруженные конфликты могут начаться в Татарстане и в кавказском регионе, а Китай реализует экспансию Дальнего Востока. На фоне развала РФ Путин покинет президентское кресло, видит Логинов.

Не только астрологи предсказали нового президента России. В уход несменного президента раньше срока верит и Михаил Ходорковский. Однако произойдет не в 2019, а в 2020 году, считает предприниматель.