Физиогномист: Мелания Трамп симпатизирует Владимиру Путину

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Первая леди США испытает к президенту России неоднозначные чувства, уверен эксперт в области языка тела.

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки проходит в напряженной атмосфере, что совершенно неудивительно, ведь полноформатной беседы лидеров сверхдержав ждал весь мир. Под давлением прессы и авторитета визави семейству из Белого дома было нелегко скрывать свои эмоции. Американский президент долго не мог справиться со своим подбородком, странно реагировал на слово «факты» и швырял мяч ЧМ-2018 в свою супругу, а эпизодами ранее мировые физиогномисты пришли в восторг от поведения самой Мелании.

Первая леди США симпатизирует Владимиру Путину, уверен российский эксперт в области языка тела. Встретившись с президентом РФ лицом к лицу, супруга американского лидера не могла избавиться от наигранной улыбки. Лишь увидев недовольство главы Белого дома, Мелания надела «каменную маску». Этим жестом леди Трамп хотела сказать своему мужу: «Ничего не было, я просто с ним поздоровалась», полагает физиогномист.

Не менее странно Мелания отреагировала на рукопожатие президентов. На ее лице застыл ужас. Что в этот момент происходило в голове первой леди США, остается только догадываться.

Этим и занялось интернет-сообщество. «Самопроизвольные» сокращения на физиономии Мелании пользователи Сети назвали результатом многочисленных пластических операций. Многие копнули еще глубже, предположив, что Дональд Трамп женат на роботе, начавшем «подлагивать» при 30-градусной жаре в Хельсинки.