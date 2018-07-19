Недоступна: Посла России в США не допустили в захваченную дипсобственность РФ

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Антонов сообщил, диалог идёт плохо. Российская дипсобственность в США по-прежнему недоступна для дипломатов РФ

Информацию об это разместил Анатолий Антонов, являющийся в США послом РФ. Ему до сих пор не дают доступа в захваченную российскую дипсобственность.

В то же время Антонов сообщил, что борьба будет продолжаться, не смотря на то, что на сегодня его даже не пускают «посмотреть на неё».

Посол РФ в США пошутил, что ему не дозволено даже убедиться в том, что всё в порядке с «люстрами и стульями».

Со слов посла, Сергей Лавров по вопросу доступа к дипсобственности настроен «решительно и энергично».

Действия США против дипломатического имущества являются беспрецедентными. Кремль способен на жёсткий ответ.