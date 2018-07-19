«Бред сумасшедшего»: Соцсети смеются над абсурдными обвинениями России в отравлении Скрипалей

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Сначала назвали виновных, а после начали искать доказательства.

Пользователи интернета не понимают, чем Россия насолила британскому правительству, а также считают, что СМИ Великобритании уже опустились до интеллекта британских ученых с безумными выдумками. Соцсети смеются над абсурдными обвинениями России в отравлении Скрипалей, так как ряд доводов виновности РФ не имеют под собой никаких оснований. Пользователи окрестили обвинения Британии «бред сумасшедшего».

«Британская полиция в деле Скрипалей скоро приблизится по интеллекту к британским учёным», - пишет один из пользователей.

Юзеры также усомнились в словах британского правительства, так как они считают "преступников", отравивших Скрипалей, глупыми. Агенты в любом случае знали, что рядом с местом преступления десятки камер видеонаблюдения, но они никак не побеспокоились о своей анонимности и показали лица на камеры.

«Гардиан пишет, что полиция с помощью системы видеонаблюдения установила лица причастных к покушения на Скрипалей и они русские. Понимаете? То есть полиция, утверждает, что зная, что Великобритания просто напичкана камерами, агенты ГРУ с "Новичком" специально перед ними рисовались», - пишет еще один критик.