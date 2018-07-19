«Бред сумасшедшего»: Соцсети смеются над абсурдными обвинениями России в отравлении Скрипалей

Сначала назвали виновных, а после начали искать доказательства.
Пользователи интернета не понимают, чем Россия насолила британскому правительству, а также считают, что СМИ Великобритании уже опустились до интеллекта британских ученых с безумными выдумками. Соцсети смеются над абсурдными обвинениями России в отравлении Скрипалей, так как ряд доводов виновности РФ не имеют под собой никаких оснований. Пользователи окрестили обвинения Британии «бред сумасшедшего».
Юзеры также усомнились в словах британского правительства, так как они считают "преступников", отравивших Скрипалей, глупыми. Агенты в любом случае знали, что рядом с местом преступления десятки камер видеонаблюдения, но они никак не побеспокоились о своей анонимности и показали лица на камеры.