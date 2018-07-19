Ракета «Буревестник» с ядерным двигателем выходит на испытания

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Это принципиально новый вид вооружения. Его дальность полёта – не ограничена

Обновлённая крылатая ракета «Буревестник» получила ядерный двигатель. Завершаются наземные испытания, скоро начнутся лётные.

Конструкция ракеты усовершенствована в соответствии с новыми требованиями. Одновременно готовятся технические средства для её запуска.

«Буревестник» является стратегическим ядерным комплексом. Его отличием от других станет наличие ядерного двигателя, что сделает его дальность неограниченной.

«Буревестник» может вращаться на орбите сколь угодно долго и ударить, когда поступит команда.

Если ранее момент ядерной атаки засекали в момент выхода ракет из шахт, то «Буревестник» может стать полной неожиданностью для противника.

Особенно в том случае, когда они станут «дежурить» на орбите десятками. Ничего подобного у Запада нет. Как нет и перспективных наработок в этом направлении.

После того, как Владимир Путин рассказал о новейших достижениях России в области новейших вооружений, ему на Западе мало кто поверил. Даже после показа демо-ролика.

Однако, это оказалось реальностью. Убийца авианосцев гиперзвуковой «Кинжал» уже поставлен на опытно боевое дежурство. Истребители совершили с ним больше 350 учебных полётов и опытных пусков.

«Буревестник» также оказался не блефом. Не случайно в США уже началась настоящая истерика о технологическом отставании от России в области вооружений.