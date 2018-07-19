«Немыслимое»: Британия раскрыла секретный план Третьей мировой войны

Сегодня, 10:50

Мир был в шаге от глобальной военной катастрофы. Тайное стало явным.

Британия случайно раскрыла свой секретный план, касающийся начала Третьей мировой войны. Он носит название «Немыслимое».

Согласно нему предполагалось, что первыми атаку начнут советские войска. Их танковые армады мгновенно прорываются из Восточной Германии до самого Ла-Манша.

Британия изначально предполагала, что «холодная» война станет «горячей». Их ответный план предусматривал развязывание Третьей мировой войны и был секретным.

В нём содержалось две части. У первой был наступательный, а у другой – оборонительный характер.

Предполагалось, что британским войскам удастся вместе с союзниками быстро вытеснить «русские танки» на границу СССР, захватив Польшу, после чего приступить к обороне.

Если же русские вместе с союзниками начнут более активные действия, Британия собиралась применить ядерное оружие, следствием чего стала бы Третья мировая. Это и называлось «Немыслимое».

Британия в секретном плане признала, что ни она сама, ни совместно с союзниками, не смогут остановить наступление советских войск в Европе обычными средствами.

Альтернатива была лишь одна. Превентивный ядерный удар и начало Третьей мировой войны.

При этом, атомные заряды должны направляться не только по российской территории, но и по Европе, «захваченной русскими танками».