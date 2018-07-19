СМИ обвинили Терезу Мэй в получении взятки за обвинение против РФ по «делу Скрипалей»

Сегодня, 10:46

Британский премьер получила деньги за ложные показания в ходе расследования покушения на бывшего агента ГРУ и его дочь, полагает издание The Mirror.

В получении взятки за обвинение против РФ по «делу Скрипалей» СМИ королевства также обвинили нескольких членов консервативной партии. Терезу Мэй подозревают в клевете на Москву, опередившую старт официального расследования отравления экс-шпиона ГРУ и его дочери.

Реакция британских правоохранителей на обвинения The Mirror против Мэй пока что неизвестна.